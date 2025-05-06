Суд признал банкротом владельца агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана

Основателя агрохолдинга Goldman Group — бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана признали банкротом. Суд ввел процедуру реализации его имущества, о сроках ее завершения пока не сообщается. Заседание по вопросу утверждения финансового управляющего отложено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sobranie.info Фото: sobranie.info

Ранее по заявлению Сбербанка в отношении бизнесмена до 6 июня 2024 года была введена процедура реструктуризации долгов. Требования Сбербанка в размере 614,4 млн руб. были включены в третью очередь реестра кредиторов. Финансовым управляющим была назначена Анна Захарова.

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ПАО УК «Голдман групп» (управляет всеми активами агрохолдинга Goldman Group) в декабре 2024 года. В отношении компании открыто конкурсное производство. Суд также признал банкротами все семь «дочек» холдинга: ООО «Объединениеагроэлита», ООО «Сибнефтьрезерв», ООО «ТД Мясничий», ООО «Атамановское ХПП», ООО «ИС Петролеум», ООО «Первая заготовительная компания» и ООО «Агроэлита». Общая сумма требований кредиторов управляющей компании, включенных в реестр, на данный момент составляет почти 2 млрд руб.

В декабре 2023 года стало известно, что полиция Красноярского края арестовала имущество владельца «Голдман групп» Романа Гольдмана, общая сумма превысила 4 млрд руб. Бывшего политика подозревают в мошенничестве с вложениями пайщиков «Агро Вклад», он объявлен в международный розыск и заочно арестован по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Лолита Белова