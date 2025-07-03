ЕАО вложится в привлечение молодых специалистов путем повышения выплат на 12,8%

На очередном заседании Законодательного Собрания Еврейской автономной области принято решение о повышении размера единовременной выплаты молодым специалистам, привлеченным для работы в ЕАО. Об этом сообщила пресс-служба представительского органа. Такую инициативу выдвинула врио губернатора Мария Костюк.

Единовременная выплата для специалистов, привлекаемых для работы в ЕАО в пределах квоты, с 1 января 2026 года вырастет со 165 тыс. руб. до 186 тыс. руб., то есть на 12,8%. А с 1 января 2027 года размер выплаты будет индексироваться ежегодно.

Также врио губернатора предложила «полностью компенсировать стоимость проезда беременным женщинам до областной больницы или медучреждений Хабаровска и обратно по направлению лечащего врача», о чем сообщила в своем Telegram-канале. Эту инициативу депутаты поддержали в первом чтении.

Согласно последним опубликованным демографическим показателям (по данным Хабаровскстата на 14 апреля), в январе-феврале 2025 года в ЕАО родилось 207 человек, умерло 421 умерших. Годом ранее в аналогичный период в регионе регистрировалось 208 рождений и 403 смерти. Естественная убыль населения в отчетный период выросла с минус 195 в прошлом году до 214 в текущем.

Дарья Балобанова, Биробиджан