Bloomberg: НАТО требует пересмотреть приостановку поставок оружия Пентагоном Украине

Один из союзников Украины по НАТО оказывает давление на Министерство обороны США, требуя пересмотреть решение о прекращении части поставок оружия Киеву. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Как отметили в агентстве, решение приостановить поставки ракет ПВО и артиллерийских снарядов застало Украину и ее союзников врасплох, с учетом того, что оно было принято через несколько дней после заявления Дональда Трампа о готовности отправить больше ракет Patriot на Украину.

По данным NBC, США отложили поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

Источники NBC также отметили, что глава Пентагона Пит Хегсет отдал соответствующий приказ, когда часть оружия уже находилась в Европе и была готова к передаче.