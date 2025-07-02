Сериал «Игра в кальмара» вновь побил рекорд по просмотрам

Третий сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» установил новый рекорд на стриминговом сервисе Netflix. За первые три дня после выхода его посмотрели 60,1 млн человек.

Новый сезон «Игры в кальмара» уже стал девятым по популярности неанглоязычным сериалом от Netflix, говорится в сообщении платформы. В топ-10 также вернулись первый и второй сезоны. Сериал занял первые места в рейтингах 93 стран. Netflix опубликовал все шесть серий третьего сезона 27 июня.

Первый сезон «Игры в кальмара» режиссера Хвана Дон Хёка вышел в 2021 году. В центре сюжета сериала — люди, которые из-за проблем с деньгами соглашаются сыграть в тайную игру на выживание.