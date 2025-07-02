Камилла Рахимова приобщилась к сенсациям

На проходящем в Лондоне самом престижном теннисном турнире, Wimbledon, продолжаются сюрпризы. На этот раз отличилась 80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова, которая во втором круге в трех партиях справилась с прошлогодней финалисткой итальянкой Джасмин Паолини, входящей в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Также добились успеха Анастасия Павлюченкова и оба россиянина, остающихся в сетке мужского одиночного разряда. Карену Хачанову для победы над японцем Синтаро Мотидзуки понадобились все пять партий, а Андрею Рублеву в матче против южноафриканца Ллойда Харриса хватило четырех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камилла Рахимова

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Камилла Рахимова

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В отличие от большинства других россиянок из первой сотни рейтинга WTA, 23-летняя Камилла Рахимова до этой среды еще ни разу не совершала подвигов на турнирах Большого шлема. Несколько раз попадая на звездных соперниц, она постоянно им уступала. Например, в конце мая на старте Roland Garros Рахимова смогла урвать лишь один гейм у первой ракетки мира Арины Соболенко. И хотя на прошлой неделе в Истборне на турнире категории 250, начав с квалификации, она дошла до четвертьфинала, перед началом матча второго круга Wimbledon против Джасмин Паолини казалось, что дело ограничится двумя партиями в пользу итальянки.

Паолини — пятая ракетка мира и прошлогодняя финалистка Wimbledon. Двенадцать месяцев назад для победы в решающем матче против чешки Барборы Крейчиковой ей не хватило одной партии. Этот сезон складывается для нее не идеально. Тем не менее, в конце марта Паолини дошла до полуфинала «тысячника» WTA в Майами, в середине мая победила на аналогичном домашнем турнире в Риме и по очкам, набранным с января, сейчас входит в первую семерку.

Однако на Рахимову статус соперницы не произвел никакого впечатления.

Уступив в борьбе первый сет, она смогла навязать итальянке свою игру, основанную на сочетании сравнительно мягких, выжидающих и более сильных ударов. Паолини, как обычно, была достаточно стабильна на задней линии и по возможности бежала к сетке, но этого оказалось недостаточно. В последнем гейме Рахимова вела 40:0, упустила три матчбола, но третий с помощью хорошей первой подачи разыграла идеально.

Победа со счетом 4:6, 6:4, 6:4 позволила ей выйти в 1/16 финала и повторить свой лучший результат на мейджорах, показанный на US Open в 2021 году и на Roland Garros в 2023-м. Там Рахимова сыграет с опасной на траве 27-й ракеткой мира чешкой Линдой Носковой, которая на прошлой неделе в Бад-Хомбурге уверенно выиграла у россиянки Мирры Андреевой.

Прошла дальше и опытнейшая Анастасия Павлюченкова, которую после победы над «посеянной» под 31-м номером американкой Эшлин Крюгер — 7:6 (7:4), 6:4 ждет встреча с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. А вот 15-я ракетка мира Диана Шнайдер провалила матч с француженкой Диан Парри из квалификации. Поведя — 4:2, россиянка, как это часто бывает с ней в последнее время, полностью потеряла нить игры и уступила — 4:6, 1:6.

На мужском турнире среда для россиян получилась непростой, но закончилась идеально. Вышли в 1/8 финала и Карен Хачанов, и Андрей Рублев.

Для Хачанова после неожиданного поражения, которое на старте Wimbledon третья ракетка мира Александр Зверев из Германии потерпел от француза Артюра Риндеркнеша, сложилась чрезвычайно благоприятная ситуация. На пути четвертьфинал у него не осталось звездных соперников. Во втором круге ему достался 22-летний японец Синтаро Мотидзуки, который в свое время подавал большие надежды, в 2019 году выиграл юниорский Wimbledon и даже стал первой ракеткой мира в возрастной категории до 18 лет. Правда, добиться прорыва на профессиональном уровне ему еще не удалось. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Мочизуки выше 129-го места не поднимался, а сейчас стоит 144-м и в Лондоне пробивался в основную сетку через квалификацию.

Проблемы, с которыми столкнулся этот очень талантливый игрок при переходе в профессионалы, объясняются его физическими данными. Чтобы с ростом 175 см претендовать на высокие места в мировой классификации, нужно обладать железным характером и редкой выносливостью. У Мотидзуки есть и то, и другое. Иначе ему не удалось бы в первом круге отыграть дефицит в две партии у другого победителя квалификации, итальянца Джулио Цеппьери и впервые пройти один круг на турнирах Большого шлема. Однако на затяжную битву с Хачановым его все же не хватило.

В первой половине этого матча Мотидзуки блистал. Его зрелищная теннис по всему корту с частыми попытками сыграть в стиле «подача — выход к сетке» приводили в восхищение даже тех, кто в данном случае желал успеха Карену Хачанову.

Россиянин же поначалу допускал слишком много ошибок и провалил первый сет. Вторую партию Хачанов вытянул на затяжном тай-брейке, третью снова проиграл, и лишь к концу четвертой партии, которая, несмотря на результат, получилась очень напряженной, в действиях Мотидзуки появились явные признаки усталости.

В итоге — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4 за 3 часа 39 минут. Превзойдя россиянина практически по всем статистическим показателям за счет легкой первой партии, Мотидзуки все же уступил. Хачанову же теперь предстоит встреча с португальцем Нуну Боржешем, которого он обыграл три года назад на Roland Garros.

Рублев же играл с четвертьфиналистом US Open 2021 года Ллойдом Харрисом из ЮАР, которого в конце мая в четырех партиях одолел в первом раунде Roland Garros. Перенеся в конце прошлого года сложную операцию на спине, южноафриканец сейчас заявляется на крупные турниры благодаря правилу защищенного рейтинга и постепенно набирает форму. Об этом, в частности, говорят 25 эйсов, сделанных в четырех сетах встречи с Рублевым. Но в целом класс россиянина оказался выше. Играя смело и реализовав 23 выхода к сетке из 26, он одержал не самую простую, но закономерную победу — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. За выход в четвертый круг Рублев поборется с французом Адрианом Маннарино — специалистом травяных кортов, который преодолел на Wimbledon квалификацию и в свои 37 лет дошел на этом турнире до третьего круга впервые с 2018 года.

Евгений Федяков