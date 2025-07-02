Segezha не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры Segezha Group поддержали рекомендацию совета директоров и решили не выплачивать дивиденды за 2024 год. По итогам прошлого года компания не получила прибыли.

В сообщении компании указано, что годовое собрание Segezha прошло 26 июня в очно-заочной форме. Акционеры также избрали членов совета директоров. В него вошли девять человек, из которых пятеро уже входили в совет.

Segezha Group принадлежит АФК «Система». Это крупнейший лесопромышленных холдинг в европейской части России. По итогам 2024 года чистый убыток компании увеличился на 33%, до 22,3 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Segezha Group нарубила инвестиции».