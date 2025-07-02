Курс доллара. Прогноз на 3–4 июля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Высокая реальная процентная ставка поддерживает спрос на активы Рубль продолжает сохранять стабильность в условиях слабого внутреннего спроса на валюту при высокой норме сбережений на фоне сохраняющейся привлекательности рублевых активов. По-прежнему высокая реальная процентная ставка поддерживает спрос на активы, номинированные в российских рублях. Сроки дальнейшего снижения ключевой ставки могут сдвинуться на осень этого года. Мы ожидаем консолидацию рубля в диапазоне 77–80 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне рубля будет продолжать играть высокий спрос на рублевые активы К середине недели национальная валюта начала демонстрировать волатильность, укрепляясь к доллару и ослабевая к евро и юаню, что вызвано в том числе ослаблением доллара к корзине основных валют. Также у рубля уходит поддержка, которая была связана с окончанием налогового периода в России. Вероятно, в ближайшие дни курс рубля будет демонстрировать скачкообразную динамику под влиянием противоречивых факторов, оказывающих как давление, так и поддержку. На стороне рубля будет продолжать играть высокий спрос на рублевые активы. Давление на курс может оказать стагнация нефтяных цен, связанная с ожиданием со стороны инвесторов новостей по результатам июльского заседания ОПЕК+. События на международной арене также могут добавить волатильности национальной валюте.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Глобальное ослабление доллара к большинству валют игнорируется рублем Рубль по-прежнему слабо реагирует на большинство традиционных драйверов. В частности, пик налогового периода обернулся нейтральной реакцией национальной валюты, равно как и его окончание. Глобальное ослабление доллара к большинству валют также игнорируется рублем, при этом остановка снижения цен на нефть — в числе немногих позитивных факторов. В фокусе остаются риски неопределенности, связанные с возможным введением очередного пакета ограничений ЕС по отношению к РФ.

Илья Федоров,

главный экономист Прогноз на ближайшие дни — 78–80 руб./$ Рубль сохраняет свои крепкие позиции к доллару. В целом курс уже шесть недель находится в узком коридоре 78–80 руб. к доллару на фоне ослабления последнего. Рубль все так же поддерживает слабый спрос на валюту на фоне высоких ставок и слабеющего внутреннего спроса. Он продолжит сохранять свои позиции до тех пор, пока накопленный эффект от снижения ключевой ставки не перераспределит спрос от рублевых активов к валютным. Прогноз на ближайшие дни — 78–80 руб./$.