Курс доллара. Прогноз на 3–4 июля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С начала недели внебиржевой курс американской валюты вырос на 37 коп., до отметки 78,87 руб./$. Официальный курс, рассчитываемый Банком России, поднялся на 18 коп., до уровня 78,65 руб./$. Сезонное снижение продаж валюты экспортерами на фоне роста спроса на нее со стороны населения, которое готовится к отпускному периоду, открывает дорогу для более существенного ослабления российской валюты.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|ПСБ
|78.00-82.00
|«Цифра банк»
|77.00-80.00
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Банк Зенит
|79.00
|Консенсус-прогноз *
|79.10
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Высокая реальная процентная ставка поддерживает спрос на активы
Рубль продолжает сохранять стабильность в условиях слабого внутреннего спроса на валюту при высокой норме сбережений на фоне сохраняющейся привлекательности рублевых активов. По-прежнему высокая реальная процентная ставка поддерживает спрос на активы, номинированные в российских рублях. Сроки дальнейшего снижения ключевой ставки могут сдвинуться на осень этого года. Мы ожидаем консолидацию рубля в диапазоне 77–80 руб./$.
На стороне рубля будет продолжать играть высокий спрос на рублевые активы
К середине недели национальная валюта начала демонстрировать волатильность, укрепляясь к доллару и ослабевая к евро и юаню, что вызвано в том числе ослаблением доллара к корзине основных валют. Также у рубля уходит поддержка, которая была связана с окончанием налогового периода в России. Вероятно, в ближайшие дни курс рубля будет демонстрировать скачкообразную динамику под влиянием противоречивых факторов, оказывающих как давление, так и поддержку. На стороне рубля будет продолжать играть высокий спрос на рублевые активы. Давление на курс может оказать стагнация нефтяных цен, связанная с ожиданием со стороны инвесторов новостей по результатам июльского заседания ОПЕК+. События на международной арене также могут добавить волатильности национальной валюте.
Глобальное ослабление доллара к большинству валют игнорируется рублем
Рубль по-прежнему слабо реагирует на большинство традиционных драйверов. В частности, пик налогового периода обернулся нейтральной реакцией национальной валюты, равно как и его окончание. Глобальное ослабление доллара к большинству валют также игнорируется рублем, при этом остановка снижения цен на нефть — в числе немногих позитивных факторов. В фокусе остаются риски неопределенности, связанные с возможным введением очередного пакета ограничений ЕС по отношению к РФ.
Прогноз на ближайшие дни — 78–80 руб./$
Рубль сохраняет свои крепкие позиции к доллару. В целом курс уже шесть недель находится в узком коридоре 78–80 руб. к доллару на фоне ослабления последнего. Рубль все так же поддерживает слабый спрос на валюту на фоне высоких ставок и слабеющего внутреннего спроса. Он продолжит сохранять свои позиции до тех пор, пока накопленный эффект от снижения ключевой ставки не перераспределит спрос от рублевых активов к валютным. Прогноз на ближайшие дни — 78–80 руб./$.
До конца недели не ожидаем существенных движений на валютном рынке
В первой половине этой недели рубль продемонстрировал умеренное ослабление. Но смещение позиций основных мировых валют к рублю незначительное — поддержку национальной валюте оказывает спрос на рублевые активы, что позволяет курсу рубля оставаться в пределах локальных максимумов. При этом цены на нефть продолжают оказывать слабое влияние на рубль. Отметим, что завершение налогового периода снизило возможности для выхода курса рубля на новые локальные максимумы, однако этого недостаточно для его перехода к планомерному ослаблению. До конца недели не ожидаем существенных движений на валютном рынке. Так, пара юань/рубль, скорее всего, сохранит позиции в нижней половине диапазона 10,8–11,3 руб./CNY. На курс рубля относительно доллара оказывает влияние динамика американской валюты на международном валютном рынке. Реализация рисков дальнейшего ослабления доллара может способствовать снижению курса американской валюты в район ниже 78 руб./$.