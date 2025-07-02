Теннисистка Рахимова впервые вышла в третий круг Wimbledon

Россиянка Камилла Рахимова победила пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини в матче Wimbledon. Рахимова пробились в третий круг турнира, общий призовой фонд которого составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Рахимова, занимающая 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обыграла итальянку со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Игра продлилась 2 часа 19 минут. В следующем круге россиянка сыграет с чешкой Линдой Носковой. Ранее 23-россиянка не могла пройти дальше первого круга Wimbledon.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.