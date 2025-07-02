Петербурженка сделала из частного дома в Тверской области детский «лагерь выживания»

Жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела из-за подозрений в организации детского лагеря с условиями, не отвечающими требованиям безопасности. «Отдыхать» туда отправили девять юных петербуржцев, сообщили в СУ СКР по Тверской области.

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Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В следствии полагают, что петербурженка организовала проживание детей в частном доме в деревне Шалахино с условиями, угрожающими жизни и здоровью несовершеннолетних.

Туда выехали следователи и провели осмотр места временного проживания детей. В ходе визита специалисты допросили потерпевших и свидетелей.

«В настоящее время дети изъяты из лагеря, переданы родителям, помещены в социально-реабилитационные центры Тверской области»,— добавили в прокуратуре Тверской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на отдых детей из бюджета Петербурга в этом году потратят 3,7 млрд рублей.

Татьяна Титаева