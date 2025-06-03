На отдых детей из бюджета Петербурга в этом году потратят 3,7 млрд рублей

Общее количество путевок для отдыха и оздоровления петербургских детей в 2025 году составит 128 266 — на 5 тыс. больше, чем в предыдущем сезоне. Финансирование организовано за счет бюджета Санкт-Петербурга, на это выделено 3,7 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным городского комитета по образованию, этим летом школьников из Петербурга примут 223 лагеря, включая 10 загородных и 215 с дневным пребыванием. Кроме того, 87 тыс. ребят отправятся отдыхать в Ленинградскую область и другие регионы России — на 3,6% больше, чем в прошлом году (123 564 человек).

Социальную поддержку в Петербурге получают 19 категорий детей, из 17 могут рассчитывать на бесплатные путевки. Для детей работающих граждан и участников спортивных и творческих коллективов предусмотрены сертификаты, покрывающие 60% стоимости путевки. В 2025 году размер сертификата на 21-дневную смену составляет 24 872,4 рубля, а родительская плата за путевку в дневной лагерь — 5 350,8 рублей. Всего для льготных категорий выделено 21 746 путевок (в 2024 году — 20 955), для детей работающих граждан и участников коллективов — 65 500 путевок (в 2024 году — 62 682).

В текущем году на развитие инфраструктуры загородных лагерей в бюджете Петербурга предусмотрено 1,5 млрд рублей. В перспективе до 2033 года власти планируют восстановить 18 недействующих лагерей, расширив возможности организованного отдыха. Реконструкция этих объектов позволит ежегодно обеспечивать отдыхом 36 тыс. детей и создавать 500 рабочих мест на смену.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СПб ГУП «Горэлектротранс» выделит 220 млн рублей на реконструкцию принадлежащего ему детского лагеря «Зарница» в деревне Аньялово Всеволожского района Ленобласти.

Александра Хренкова