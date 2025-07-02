Теннисистка Шнайдер не вышла в третий круг Wimbledon

Россиянка Диана Шнайдер проиграла французской теннисистке Диан Парри в матче второго круга Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу француженки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Диана Шнайдер занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Диан Парри располагается на 118-ой строчке. В следующем круге Парри сыграет против британской теннисистки Сонай Картал.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса. Общий призовой фонд турнира составляет 53 млн фунтов стерлингов. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.