На Кубани количество вакансий в 2025 году сократилось на 30%

Количество вакансий в Краснодарском крае на рекрутинговой платформе hh.ru в мае 2025 года в сравнении с маем 2024 года сократилось на 30%. Об этом руководитель пресс-службы hh.ru Юг и ЦФО Екатерина Никифорова сообщила на круглом столе «Корпоративная культура и социальная ответственность как факторы эффективности бизнеса». Мероприятие организовал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего объем предложения от работодателей сократился в профобластях «управление персоналом, тренинги» (-52%), «автомобильный бизнес» (-44%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (-42%), «транспорт, логистика, перевозки» (-41%), «розничная торговля» (-40%), «домашний, обслуживающий персонал» (-38%), «юристы» (-34%), «сельское хозяйство» (-34%), «рабочий персонал» (-34%), «продажи, обслуживание клиентов» (-32%), «информационные технологии» (-30%). Исключением стала сфера страхования, где количество вакансий увеличилось год к году на 47%.

«Пересмотр компаниями своих планов по найму сотрудников произошел после повышения ключевой ставки до исторического максимума. Рост экономики замедляется и, как следствие, сокращается количество вакансий. Рынок труда более стабилен, чем год назад, когда на одно предложение от работодателя приходилось 3,-3,5 резюме. В мае 2025 года на одну вакансию в Краснодарском крае претендуют, примерно, шесть соискателей. Это оптимальный уровень конкуренции, работодателям есть из кого выбрать»,— отметила Екатерина Никифорова.

По словам эксперта, 80% вакансий приходятся на сферы, где конкуренция за кадры по-прежнему высока. Так, кадровый голод сохраняется в профобластях «медицина и фармацевтика» (на одно предложение от работодателя приходится 1,9 резюме), «розничная торговля» (2,3). На границе с умеренным уровнем конкуренции балансируют «продажи, обслуживание клиентов» (4,4), «туризм, гостиницы, рестораны» (4,4) и «производство, сервисное обслуживание» (4,9).

«Многие работодатели по-прежнему жалуются, что сложности с наймом персонала сохраняются, особенно остро ведется борьба за высококвалифицированных специалистов»,— уточнила Екатерина Никифорова.

Маргарита Синкевич