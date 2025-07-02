Перекладка теплосетей в Екатеринбурге завершится в начале сентября

В Екатеринбурге ведется масштабная подготовка к новому отопительному сезону. Заместитель главы города Владимир Гейко проинспектировал ход работ по замене тепломагистрали М-25 на улице Волгоградской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Гейко, подрядчик должен переложить теплотрассу суммарной длиной 1,3 тыс. м. На данный момент смонтирован временный трубопровод, чтобы жители могли пользоваться горячей водой во время работ. Перекладка будет идти в несколько этапов, чтобы не закрывать все въезды во дворы одновременно. Работы планируется завершить к началу сентября, а благоустройство восстановят до 15 октября.

Кроме того, Владимир Гейко добавил, что за межотопительный сезон в городе будет заменено более 36 км тепловых сетей, на данный момент модернизировано 8 км. Он сообщил, что замена тепловых сетей продолжится и в зимний период.

В городе пройдут гидравлические испытания трубопроводов для выявления и устранения слабых мест системы. Помимо тепловых сетей, обновление ждет водо- и газопроводы и линии электропередач.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что планируется обновить 1,1 тыс. км коммунальной инфраструктуры, включая ремонт более 200 км канализационных и около 260 км электросетей. На подготовку к отопительному сезону в областном бюджете предусмотрено почти 6,5 млрд руб.

Полина Щуцкая