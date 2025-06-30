В Свердловской области обновят более 1 тыс. км коммунальной инфраструктуры

По словам врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера подготовка объектов теплоснабжения и жилищного фонда к отопительному сезону ведется с опережением графика. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале после совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артеме Жоге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Паслера, планируется обновить 1,1 тыс. км коммунальной инфраструктуры, включая ремонт более 200 км канализационных и около 260 км электросетей.

На подготовку к отопительному сезону в областном бюджете предусмотрено почти 6,5 млрд руб. Кроме того, из резервного фонда дополнительно планируется выделить 643 млн руб. на первоочередные мероприятия, такие как капремонт котельных, сетей теплоснабжения и приобретение резервных источников электроснабжения.

«Сделаем все, чтобы вовремя получить паспорта готовности и в установленные сроки обеспечить уральцев теплом»,— сообщил Денис Паслер.

Ранее полпред УрФО Артем Жога сообщил, что количество нештатных ситуаций в сравнении с предыдущим сезоном оказалось ниже на треть, а аварий — почти вполовину. он объяснил это слаженной работой коммунальных служб и относительно мягкой зимой.

Полина Щуцкая