Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 45,5 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 45,5 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области жители потеряли как минимум 5 млн руб.

В Воронежской области ущерб составил 37 млн руб. Среди пострадавших — пожилая семейная пара, которая, поверив, что подозревается в спонсировании терроризма, перевела «для проверки в Центробанк» 16,5 млн руб.

В Курской области сумма ущерба составила 3,5 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 29 млн руб.

Юрий Голубь