Захарова: Лавров не зря работал, если заставил генсека НАТО вспомнить о Христе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание генсека НАТО Марка Рютте. Он заявил, что Сергей Лавров возглавляет министерство иностранных дел России «с рождения Иисуса Христа».

«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Марк Рютте в эфире Fox News сегодня также заявил, что на заявления главы МИД РФ «не стоит обращать слишком много внимания».