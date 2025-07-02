Кибератаки на ТЭК участились на 40%

Число хакерских атак на предприятия ТЭК за полгода выросло на 40% в годовом выражении. Большинство инцидентов связано со шпионажем, а не с кражей финансовых данных, что указывает на смену тренда, сообщают эксперты BI.ZONE.

Ранее 60% атак на топливно-энергетический сектор совершалось ради денег, но сейчас доля таких инцидентов упала до 25%. Основная цель злоумышленников (41% случаев) — конфиденциальные данные, которые можно использовать для шантажа или продажи конкурентам.

По данным BI.ZONE, почти треть кибергруппировок, атакующих Россию, нацелены на нефтегазовые компании. Фишинговые кампании против их клиентов участились в 1,5 раза. В Минэнерго и крупных компаниях отрасли на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ТЭК, сказать».