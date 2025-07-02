Два района Ростова на две недели остались без горячей воды

В Октябрьском и Первомайском районах Ростова-на-Дону временно ограничена подача горячей воды. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводятся с 1 по 14 июля в соответствии с графиком подготовки к отопительному периоду. В связи с этим горячее водоснабжение приостановлено по улицам Горшкова, Кривоноса, Мельникова, Никулиной, Таганрогской в Октябрьском районе и 20 лет Октября, 26-я линия, Брестской, Грисенко, Днепропетровской, Калужской и Конституционной — в Первомайском районе.

Работы проводит АО «Теплокоммунэнерго».

Наталья Белоштейн