В Дагестане четверо местных жителей подозреваются в вымогательстве 3 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Республике Дагестан задержали четырех жителей Дагестана по подозрению в избиении своего знакомого и вымогательстве у него 3 млн руб. Об этом сообщает республиканский СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что 9 января 2025 года трое подозреваемых, чьи действия координировались четвертым по телефону, у кафе-бара по ул. О. Кошевого в Махачкале обманом выманили на улицу местного жителя и насильно посадили его в автомобиль. Избив его, подозреваемые потребовали передать им 3 млн руб.

Все четверо фигурантов были задержаны 2 июля. В отношении них возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство под угрозой применения насилия в целях получения имущества в особо крупном размере». В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Наталья Белоштейн