Суд в Екатеринбурге арестовал восьмого фигуранта этнической группировки Абасова

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме арестовал до 19 июля восьмого фигуранта по делу этнической группировки Азиза Абасова, которого обвиняют в убийствах и покушениях с 2001 по 2011 год, передает корреспондент «Ъ-Урал» из суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азиз Абасов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Азиз Абасов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Азиз Абасов перед началом заседания заявил, что занимается семейным бизнесом и владеет ИП. От журналистов он скрывался за капюшоном. Он, его адвокат и сторона обвинения настаивали на проведении суда в закрытом режиме. Адвокат Злата Кирсанова отметила, что «вокруг дела ажиотаж, что приводит к конфликту между двумя государствами». Она заявила, что во время задержания к ее доверителю применили силу, в результате чего у него сломаны ребра и есть сотрясение мозга.

Напомним, всего было арестовано восемь человек — Шахин Лалаев, Камал Сафаров (который как и Азиз Абасов находились в больнице после проведенного задержания), Ахлиман Гянджиев и Бакир Сафаров. В минувшие выходные — братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы.

Членов группировки обвиняют в двух убийствах и одном покушении на местных предпринимателей. Мотивом следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

В СКР сообщили, что пяти из шести фигурантам предъявлено обвинение.

Мария Шараева