Донские мотоспасатели выезжали на вызовы более 200 раз в 2025 году

С начала 2025 года мотоспасатели группы экстренного реагирования совершили более 200 выездов. Треть из них пришлась на пожары и дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области

Группа экстренного реагирования дислоцируется в ПСЧ №14 в мкр. Суворовском. В ее составе 15 человек, на вооружении мотоспасателей находится восемь пожарных мотоциклов, оборудованных спецтехникой.

«Мотоциклы мобильной группы быстрого реагирования легко маневрируют в плотном трафике города, что позволяет прибыть на место вызова быстрее, чем основная техника пожарных»,– пояснили в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко