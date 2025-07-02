Завершено следствие по делу о растрате экс-ректора и проректора БФУ

Органы СКР по Калининградской области завершили расследование уголовного дела против бывшего ректора и проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имели Иммануила Канта. Речь идет про Александра Федорова и Елену Мялкину. Их обвиняют в присвоении в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с 2019 по 2024 год обвиняемые создали схему поощряющих выплат сотрудникам вуза. Однако фигуранты присваивали себе все премии подчиненных. Всего в схему вовлекли 20 сотрудников вуза, сумма ущерба составила 35,1 млн руб.

В качестве доказательств обвинение приведет показания свидетелей, протоколы очных ставок, заключения бухгалтерских экспертиз и другие материалы. Господин Федоров полностью возместил ущерб, причиненный университету. Дело передали для рассмотрения в суд.

Александра Федорова арестовали в июле 2024 года, ему вменяли присвоение 18,6 млн руб. В тот же день под стражу взяли Елену Мялкину. В сентябре того же года суд госпоже Мялкиной изменили меру пресечения на домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Никита Черненко