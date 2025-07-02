Докопались до «Торика»

Арбитражный суд Кубани не удовлетворил иск регионального управления госохраны объектов культурного наследия о запрете освоения участка, расположенного на территории охраняемого государством памятника археологии «Поселение “Торик”» (VI-V вв. до н. э.). Ответчиками по делу стали мэрия Геленджика и АО «МПКС» (Санкт-Петербург). После обращения участников общественного движения «Народный фронт “За Россию”» сотрудники управления установили, что на участке без согласования ведутся земляные работы. В суде ответчики привели данные экспертизы о том, что еще в конце 80-х годов прошлого века объект культурного наследия был полностью уничтожен при строительстве. Юристы расходятся в оценке судебного решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации региона в лице управления госохраны объектов культурного наследия в удовлетворении иска к мэрии Геленджика и АО «МПКС», следует из картотеки арбитражных дел. Истец требует запретить хозяйственное освоение земельного участка без археологического обследования, а также обязать ответчиков разработать и включить в состав проекта строительства раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «МПКС» зарегистрировано в 2021 году в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральный директор — Денис Мельников. В 2024 году выручка компании составила 50,7 млн руб., убыток — 20,9 млн руб.

Из искового заявления следует, что администрации Геленджика принадлежит переданный в аренду АО «МПКС» участок на Пограничной улице. Он расположен на территории объекта культурного наследия федерального значения «Поселение “Торик”». Памятник археологии находится в микрорайоне Тонкий мыс, на Десантной улице.

Согласно информации с сайта Геленджикского историко-краеведческого музея, древнегреческое поселение «Торик» обнаружено на берегу Тонкого мыса в 1971 году. В ходе предварительных охранно-разведочных работ было установлено наличие однослойного античного памятника предположительно VI-V вв. до н. э. и площадью более 1,5 тыс. кв. м.

Приказом Минкультуры России от 3 октября 2017 года поселение «Торик» зарегистрировано в едином госреестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Памятник археологии подлежит государственной охране.

В октябре прошлого года в связи с обращением общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию”» сотрудники управления осмотрели объект культурного наследия. Они установили, что участок на территории «Поселения “Торик”» обнесен забором, через который просматривается строительная площадка.

Краевому управлению госохраны объектов культурного наследия не поступала информация о проведении раскопок на территории памятника археологии. Это стало основанием для обращения администрации Кубани в арбитражный суд.

В ходе процесса ответчик предоставил суду раздел проектной документации «Охрана объектов культурного наследия», который в этом году разработало НАО «Наследие Кубани». Раздел прошел государственную историко-культурную экспертизу, согласно которой памятник археологии «Поселение “Торик”» в ходе строительства в конце 80-х годов прошлого века был полностью уничтожен. В связи с этим было рекомендовано проведение государственной историко-культурной экспертизы по исключению античного поселения из единого госреестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

«Таким образом, ответчиком в рамках рассмотрения указанного иска приняты меры по добровольному исполнению требований истца»,— сказано в судебном документе.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

«Ъ-Кубань» не удалось связаться с представителем АО «МПКС»: в открытых источниках отсутствуют актуальные контакты компании. Издание направило в администрацию Краснодарского края запрос с просьбой сообщить, будет ли подано апелляционное заявление, на момент сдачи материала ответ не получен.

Как считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, решение суда является обоснованным.

По его мнению, у истца низкие шансы в апелляции, поскольку видимых нарушений материального и процессуального права нет. «Единственным потенциальным основанием для обжалования может стать попытка истца оспорить выводы археологической экспертизы о полном уничтожении объекта культурного наследия. Однако такое обжалование потребует проведения повторной или дополнительной экспертизы, что сложно выполнимо, особенно с учетом того, что представленная экспертиза прошла установленную процедуру общественного обсуждения и не вызвала замечаний»,— рассказывает Ярослав Шицле.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что решение является недостаточно обоснованным, поскольку суд проигнорировал факт начала земляных и строительных работ до получения ответчиком обязательных согласований от органа охраны наследия и до проведения законных археологических исследований, что является прямым нарушением действующего законодательства.

«Перспективы успешного обжалования в апелляции высоки, поскольку суд первой инстанции не дал правовой оценки грубому нарушению порядка начала работ, необъективно оценил представленные истцом доказательства нарушений и без должной критики воспринял сомнительные выводы запоздалой экспертизы ответчика, что позволяет надеяться на пересмотр решения с учетом всех обстоятельств дела и принципов превентивной охраны объектов культурного наследия»,— говорит Евгений Жаров.

Андрей Куценко