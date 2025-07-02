Разошлись без OBI

Сеть гипермаркетов OBI может сменить свое название на QBI. Ритейлер подал заявку на регистрацию бренда в графическом начертании — этим путем компании обычно идут, готовя новые варианты вывесок. Подбор названия для компании — вынужденная мера после расторжения лицензионного договора с немецкой OBI GmbH и смены собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

ООО «Оби ФЦ» (юридическое лицо розничной сети OBI) в июне подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака QBI в двух начертаниях, следует из данных СПАРК. Новый логотип оформлен в фирменных цветах сети. Два собеседника “Ъ” на рынке ритейла предполагают, что бренд QBI будет использоваться как новое название OBI в России. В самой сети “Ъ” пояснили, что регистрация товарных знаков — часть общей стратегии по формированию бренд-портфеля, который компания может использовать в будущем.

Розничная сеть OBI работает в России с 2003 года и специализируется на продаже DIY-товаров. Это один из крупнейших профильных ритейлеров России. Компания, согласно Infoline, занимает восьмое место среди крупнейших DIY-сетей. В 2024 году выручка сети составила 24,6 млрд руб., увеличившись на 4,2% год к году. В России ритейлер управляет 26 магазинами.

Изначально российское подразделение OBI выступало дочерней структурой немецкой OBI GmbH, но в 2022 году зарубежный собственник вышел из бизнеса. В 2023 году контроль над компанией перешел к группе «Синдика» Арсена Канокова. В апреле этого года по 25% в основных юрлицах OBI (ООО «Оби ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») получило ООО «Гермес» малоизвестного предпринимателя Владимира Захватошина. В июне Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку компанией еще 65% в этих структурах. На рынке «Гермес» ранее связывали с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Представители бизнесмена эту информацию подробно не комментировали (см. “Ъ” от 29 апреля).

Необходимость смены названия на территории России перед OBI стоит с 2022 года. Тогда OBI GmbH в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, а OBI получила полгода на ребрендинг. Процесс затягивался из-за судебных разбирательств, но в марте этого года Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение лицензионных договоров.

Различные варианты названия ритейлер рассматривал еще в 2023 году. Тогда компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Domus, OBBI, HOBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI. Но первые пять были отозваны еще в 2024 году.

Регистрацию бренда QBI, по словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, можно считать стандартной практикой, если речь идет о планах использовать его на крупных вывесках или крышных конструкциях.

Для их размещения может требоваться предъявление свидетельства с товарным знаком, отмечает она.

Учитывая визуальную схожесть нового и старого названий, OBI, вероятно, пойдет по пути «мягкого» ребрендинга, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. На смену вывесок, переоформление сайта и прочее, по его словам, может потребоваться не менее 50 млн руб. Процесс займет около трех месяцев. Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предполагает, что выбор схожего бренда позволит минимизировать расходы на маркетинговое продвижение.

Российское подразделение французской Leroy Merlin, один из ключевых конкурентов OBI в России, ранее выбрало иную стратегию, сменив в 2024 году локальный бренд на «Лемана Про», оформленный не в зеленых, а в желтых тонах. Расходы на вывод на рынок абсолютно нового бренда, по словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, могут достигать сотен миллионов рублей.

Алина Мигачёва, Дарья Андрианова