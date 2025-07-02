В сети появилось фейковое видеообращение губернатора Самарской области

В сети появилось видеообращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которое оказалось фальшивым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На видеозаписи, сгенерированной искусственным интеллектом человек, похожий на Вячеслава Федорищева, говорит о том, что необходимо сделать с тольяттинскими подростками, ставшими фигурантами дела о реабилитации нацизма.

В конце минувшей недели молодые люди 17-18 лет праздновали выпускной в православной гимназии и выложили в сеть видео, где они распевают гимн Украины и песню о Степане Бандере в Парке Победы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Один молодой человек публично раскаялся и извинился «перед всеми, кого мог оскорбить».

На фейковой видеозаписи предлагается отправить достигших 18 лет юношей на СВО, где их обучат «патриотизму и любви к Родине», или отравить на спецоперацию родителей подростков.

Сабрина Самедова