На Дону прокуратура выявила факты продаж ответов на государственные экзамены

Надзорные органы выявили случаи продаж в сети интернет ответов на экзаменационные задания для учащихся 9-х и 11-х классов в четырех регионах России, включая Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Продолжается работа по ограничению доступа к сведениям о продаже экзаменационных заданий и ответов к ним. Иски о признании такой информации запрещенной к распространению направлены прокуратурой Москвы, Краснодарского края, Московской и Ростовской областей. Одновременно судами по инициативе прокуроров приняты меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к данной информации»,— отмечают в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году Ростовская область была исключена из списка регионов для эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ.

Наталья Белоштейн