Подростки из Тольятти раскаялись после исполнения песни про Бандеру

В Тольятти группа выпускников классической гимназии во имя Всех Русских Святых раскаялись после исполнения песни, прославляющей Степана Бандеру, и гимна Украины. Об этом сообщили представители образовательного учреждения.

В заявлении сказано, что выпускники нарушили запрет на нахождение несовершеннолетних ночью на улице без сопровождения родителей. Они самостоятельно пришли в парк Победы. Там один из выпускников начал петь националистическую украинскую песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» и гимн Украины. После этого они исполняли гимн России и композицию «Матушка Земля».

Представители гимназии отметили, что учащиеся и педагогический коллектив сожалеют о содеянном. В гимназии подчеркнули, что с начала военной операции на Украине школа и ученики ведут волонтерскую деятельность, многие выпускники и родители участвуют в спецоперации. По словам педагогов, это единичный и безответственный проступок, который, по их убеждению, оставит важный урок на всю жизнь участников.

Следственные органы по Самарской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Установлено, что в прогулке участвовали семь подростков возрасте 17–18 лет. В гимназии подтвердили, что с момента основания учебного заведения более 30 лет назад ни один ученик не привлекался к уголовной ответственности.