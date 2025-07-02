Следствие просит арестовать еще двух фигурантов дела этнической группировки

Еще двух человек могут арестовать по резонансному делу этнической группировки в Екатеринбурге, сообщил источник «Ъ-Урал». Ранее были арестованы шесть человек, пятерым из них предъявлены обвинения. Сейчас в материалах фигурируют восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», во время задержаний 27 июня два человека скончались, еще два находились в больнице. По данным источника, следствие просит арестовать тех, кто был в медучреждении, — предположительно Камала Сафарова и Азиза Абасова.

В числе фигурантов уголовного дела, по официальным данным — Мазахир, Акиф, Аяз и Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев. Пятерым из них в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений предъявлено обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Отмечается, что все они являются гражданами РФ.

Мария Шараева