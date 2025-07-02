На рынке Петербурга к концу года ждут рекордного за пять лет профицита складов

К концу текущего года общий объем предложения на складском рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти может достичь 660 тыс. кв. м. Этот показатель учитывает площади, которые доступны для аренды или субаренды, будут введены или освобождены во второй половине 2025 года. Данное значение является рекордным за последние пять лет и составляет более 12% от текущего объема складского рынка региона, сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в первом полугодии 2025 года спрос на склады в городе и области составил 240,8 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%, однако, если не учитывать крупную сделку по продаже складского комплекса «Адмирал», активность на рынке упала на 70%, отмечают эксперты.

С начала 2025 года вакансия в объектах класса А увеличилась с 1,1% до 3,7%, а стоимость аренды площадей снизилась на 2%, до 10 тыс. рублей за кв. м. В свою очередь, в классе B вакансия выросла с 1,8% до 3%, а ставки — на 1,8%. Подобная динамика связана ограниченным предложением таких объектов и переключением спроса арендаторов в более низкий ценовой сегмент, уточнили в компании.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам первых шести месяцев 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербургской агломерации составил 39 млрд рублей, что более чем на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место по вложениям заняли земельные участки под застройку (30% всех сделок), второе — склады (28%).

Андрей Цедрик