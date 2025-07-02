На Дону отремонтируют 150 дорог к школам и детским садам в 2025 году

До конца 2025 года в Ростовской области отремонтируют 150 участков дорог к школам и детским садам. Их протяженность составляет 94 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На восстановление этих участков в бюджете Ростовской области предусмотрены 2,7 млрд руб. Работы ведутся в 36 муниципальных образованиях. Еще 23 дороги в 14 муниципалитетах планируют отремонтировать в 2026 году.

В ведомстве добавили, что в 2025 году на 43 км муниципальных дорог появится освещение. В 14 муниципалитетах региона, в дополнение к этому, будет устроено 6 км тротуаров для безопасности пешеходов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростове-на-Дону на ремонт участка дороги на ул. Нансена от ул. Мечникова до пр.Театральный планируют потратить 162 млн руб.

Наталья Белоштейн