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В Ростове отремонтируют дорогу на улице Нансена за более чем 162 млн рублей

Участок дороги на улице Нансена от улицы Мечникова до проспекта Театральный отремонтируют в Ростове. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящий момент департамент автомобильных дорог ищет подрядчика. Из заявки следует, что стоимость ремонта оценили в более чем 162 млн руб. Судя по проекту контракта, источниками финансирования станут бюджеты Ростовской области и города.

Константин Соловьев

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