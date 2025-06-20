В Ростове отремонтируют дорогу на улице Нансена за более чем 162 млн рублей
Участок дороги на улице Нансена от улицы Мечникова до проспекта Театральный отремонтируют в Ростове. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В настоящий момент департамент автомобильных дорог ищет подрядчика. Из заявки следует, что стоимость ремонта оценили в более чем 162 млн руб. Судя по проекту контракта, источниками финансирования станут бюджеты Ростовской области и города.