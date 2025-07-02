Рестораторы переводят меню

Восточные блюда и отсутствие алкоголя в номерах: туристы из арабских стран стали массово посещать столичные гостиницы и рестораны, сообщают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Туристический поток из стран Персидского залива вырос примерно в 10 раз по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Российском союзе туриндустрии. По данным отраслевой организации, это одна из самых многочисленных групп среди иностранных путешественников, лишь граждане Китая прилетают в столицу чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Московские отели и точки общепита отреагировали на тренд. Так, некоторые предприниматели стали предоставлять специальное обслуживание для гостей с Ближнего востока. Например, в ресторанах группы Il Forno меню перевели на арабский язык, рассказал владелец холдинга Генрих Карпин. По его словам, граждане ОАЭ и Саудовской Аравии обычно приезжают в Москву летом — так они спасаются от жары у себя дома: «Мы с прошлого года их наблюдаем. Когда идет потепление, прилетают сюда, начиная с июня по сентябрь. И так как туристы находятся в центре, и наши рестораны тоже расположены в центре, для них это очень удобно. Они могут изучать меню на арабском языке. Мы то же самое в свое время предлагали для туристов из Китая. Сейчас мы видим больше арабов. Специально для них используем халяль-колбасы в пицце, у нас есть мясо халяль, у нас определены блюда, которые гости из Арабских Эмиратов предпочитают».

Московские рестораны — это самый популярный запрос среди гостей с Ближнего Востока, пишет РБК со ссылкой на туроператоров. На втором месте посещение цирков и речные круизы, а вот экскурсии по музеям оказались гораздо менее привлекательными. Путешественников из арабских стран ждут и в других городах России, и сейчас крупные игроки адаптируют под них свои стандарты сервиса, отмечает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы: «Прежде всего этих туристов интересуют отели премиального и люксового сегмента. Это так называемый новый формирующийся тренд bleisure — деловая цель и досуг вместе. Основным бенефициаром в России является Москва как деловая столица, и пока, к сожалению, этот тренд не особо ощутим в других регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, потому что запрос именно на культурную составляющую в меньшей степени актуален для выходцев из этих стран. Санкт-Петербург традиционно более интересен европейцам.

Выходцы из арабских стран не селятся в отель, в котором отсутствует халяльное меню, это для них самое важное. Также блюда из мяса, из свинины особенно, не должны находиться рядом с халяльной продукцией. Кроме того, нужно убирать алкоголь из номеров, потому что его не может быть в тех номерах, где живут выходцы с Ближнего Востока. И, думаю, мы увидим в ближайшее время введение молельных комнат, наличие, например, ковриков для молитв в номерах, где живут арабские постояльцы. Если китайские туристы в основном ориентируются на свои собственные продукты на том или ином локальном рынке, условно говоря, выбирают китайские отели, гидов в тех регионах, куда они приезжают, то выходцы с Ближнего Востока демонстрируют совершенно иные привычки потребления — демонстративный люкс. Их чеки сравнивать бессмысленно».

Всего в прошлом году Москву посетили около 130 тыс. туристов из стран Персидского залива. Жители Ближнего Востока помогли компенсировать потери из-за приостановки воздушного сообщения с Европой, подытоживают участники рынка.

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Никита Путятин