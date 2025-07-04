Растущий организм

27 июня Благотворительный фонд Владимира Потанина, одна из крупнейших грантодающих российских некоммерческих организаций, объявил победителей конкурса «Целевые капиталы: стратегия роста». Одним из 20 победителей стал эндаумент Русфонда, который получит 25 млн руб. на эффективное развитие своего целевого капитала.

Конкурс — часть благотворительной программы Фонда Потанина «Эффективная филантропия», которая призвана поддерживать и развивать благотворительность, некоммерческий сектор и волонтерство. Его цель — поддержка НКО, которые выстраивают долгосрочную стратегию и стремятся к устойчивости, создавая и развивая фонды целевых капиталов, то есть эндаументы.

— Каждую из организаций ждет серьезная работа: от формирования фандрайзинговой стратегии и привлечения доноров до выстраивания финансовых моделей и укрепления среды, открытой к идее целевых капиталов,— отметила Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Владимира Потанина.

Кроме этого, победители смогут пройти образовательный трек, повысить компетенции, получат возможность изучить лучшие российские и международные практики, позаниматься с менторами, экспертами из центров знаний по целевым капиталам, уже поддержанных Фондом Владимира Потанина.

Заявки на грантовый конкурс подали 136 НКО из 41 региона России, в финал прошли 45, победителями стали 20. Общий фонд конкурса составил 500 млн руб. Финансирование победителям выделено на срок до трех лет. Но эти деньги нельзя просто прибавить к капиталу и почивать на лаврах. По условиям гранта средства должны быть потрачены на развитие эндаумента, зарплату сотрудников, продвижение проекта. Только в случае успешной реализации бизнес-плана по развитию эндаумента и только после успешной защиты своего проекта у грантодателя последний транш может быть зачислен в целевой капитал Русфонда.

Русфонд объявил о создании эндаумента в апреле этого года. Тогда же началось формирование двух целевых капиталов.

Первый — «Основа добрых дел» — призван не только помогать детям, но и развивать саму организацию, усиливать прозрачность, профессионализм и устойчивость наших программ.

Второй — «Инвестиции в детство» — направлен на поддержку основных программ Русфонда, в том числе Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, программ, направленных на обеспечение доступности самых передовых медицинских технологий для тяжелобольных детей, оснащение больниц современным оборудованием, помощь беженцам из пунктов временного размещения.

В конце июня оба капитала достигли 3 млн руб.— после этого по закону эндаумент считается сформированным. Тогда же средства были переведены в управляющую компанию.

— Передача первых двух целевых капиталов в управляющую компанию состоялась пару недель назад — это важный шаг для нас! — говорит директор по развитию Русфонда Людмила Фомина.— И грант Фонда Потанина стал своевременной и очень ценной поддержкой именно в этот переходный период: теперь мы можем выстраивать системную работу с жертвователями, усиливать коммуникации, экспертизу, инфраструктуру — все то, что нужно, чтобы эндаумент не просто существовал, а начал полноценно работать и развиваться как надежный источник долгосрочной помощи.

Эндаумент Русфонда продолжает принимать пожертвования на пополнение целевых капиталов — чем больше будет их сумма, тем больше появится финансовых возможностей для помощи детям в будущем.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда