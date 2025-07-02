Главе Союза журналистов Соловьеву присвоили звание «Заслуженный журналист РФ»

Председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву присвоили звание «Заслуженный журналист России», передает корреспондент «РИА Новости» с церемонии награждения. Награду за «заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу» журналисту вручил глава Минцифры Максут Шадаев.

Владимир Соловьев родился в 1964 году в Ногинске. В 1990 году он окончил факультет журналистики МГУ, после учебы работал на телевидении. За время своей карьеры он работал в «кремлевском пуле», освещал семь военных конфликтов. В 2012–2017 годах занимал пост главного продюсера службы документальных фильмов телеканала «Россия».

В ноябре 2017 года господина Соловьева избрали председателем СЖР. В октябре 2022 года его переизбрали на второй срок.

Полина Мотызлевская