Белгородскую усадьбу Харкиевича включили в единый государственный реестр ОКН

Здания усадьбы Якова Харкиевича — главный дом и въездные ворота — в селе Шаталовка Старооскольского городского округа Белгородской области включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в управлении государственной охраны ОКН Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Старооскольский краеведческий музей Фото: Старооскольский краеведческий музей

Усадьба была построена на берегу реки Потудань в 30-е — 40-е годы XIX века дворянином Яковом Харкиевичем, выпускником Московского университета, кандидатом наук и известным этнографом. У помещика было 300 десятин земли — сад, пруд, пашенные угодья. Здесь разводили породистых лошадей и выращивали овощи.

После революции в усадьбе открыли школу рабочей молодежи, а затем — детский дом. После начала Великой Отечественной войны его эвакуировали, а в усадьбе расположился госпиталь: во время оккупации его использовали немцы.

После войны детдом вернулся, но в 1970-е годы переехал в город Грайворон — в усадьбе разместился психоневрологический диспансер. В 1990-е лечебница закрылась, территория находилась в пользовании научно-производственного объединения «Монтажник».

Сегодня сохранившиеся девять зданий находятся в частной собственности.

Накануне во время встречи с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о планах создать туристический кластер на базе усадьбы Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе.

Юрий Голубь