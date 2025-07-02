В Северной Осетии спасли сорвавшуюся с моста в реку пенсионерку

В поселке Калининский Моздокского района Северной Осетии сотрудники МЧС и местный житель спасли 72-летнюю пенсионерку, сорвавшуюся с моста в Терек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы МЧС республики Северная Осетия Фото: пресс-службы МЧС республики Северная Осетия

Пострадавшую уже начало уносить сильным течением, как ей на помощь пришли водитель пожарной машины 4-й пожарно-спасательной части и местный житель. Они сняли пострадавшую с коряги и с помощью веревок переправили пенсионерку на сухой завал возле старого аварийного моста. В какой-то момент пенсионерка потеряла сознание.

Придя в себя, спасенная рассказала, что во время прогулки с собакой поскользнулась и упала в воду. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Наталья Белоштейн