Вторичный дефект

На недавней конференции «Благополучие детей в фокусе внимания общества и государства» центральной темой стал доклад Института коррекционной педагогики (ИКП) «Комплексный анализ системы общего и дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Главных заинтересованных лиц — родителей таких детей и представителей НКО, работающих в сфере инклюзии,— на конференцию не позвали. А выложенная вскоре в интернет запись мероприятия вызвала у них бурю негодования. По сути, речь идет о возврате к советской модели коррекционного образования: отдельно — дети с инвалидностью, отдельно — все остальные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Доклад на конференции, которая проходила в сочинском университете «Сириус», представила директор ИКП Татьяна Соловьева. По ее мнению, решение о внедрении инклюзивной модели в 2012 году было преждевременным и не соответствующим «традиционным российским ценностям». В качестве одной из главных проблем детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России в докладе упоминается тлетворное влияние Конвенции ООН о правах инвалидов — международного соглашения, которое, как полагают авторы, мешает формированию «национально ориентированной» образовательной политики.

ИКП считает правильным существенно расширить полномочия психолого-медико-педагогических комиссий, предоставив им право предписывать, а не рекомендовать форму обучения и конкретную школу. Предлагается ограничить участие НКО в образовательных проектах, а родительские инициативы в этой сфере контролировать и регулировать. Что легко может привести к фактическому запрету таких инициатив.

В докладе приводятся цифры, и они впечатляют своим масштабом: в России более 1,28 млн детей с ОВЗ, почти 60% из них обучаются в инклюзивных классах. Но, отмечают эксперты, за статистикой скрывается отсутствие анализа. Документ, по словам представителей НКО, представляет собой «смесь разрозненных данных с личным мнением». В нем отсутствует научная аргументация, а предлагаемые меры прямо противоречат действующему законодательству. В частности, закону об образовании, который гарантирует право выбора родителями образовательной модели для ребенка, и закону об НКО, который позволяет некоммерческим организациям работать в сфере образования.

Реакция не заставила себя ждать. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) направила петицию председателю правительства, уполномоченному по правам ребенка, министру просвещения и другим чиновникам с призывом остановить откат к сегрегации по признаку состояния здоровья. Петиция требует провести независимую научную экспертизу доклада с участием родителей и специалистов из профильных НКО. Ее сразу же подписали лидеры родительских общественных организаций, работающих в сфере инклюзии. На сегодня под ней уже более 12 тыс. подписей.

— Мы знаем, что подобные идеи транслируются не первый год,— говорит руководитель ВОРДИ Елена Клочко.— Но раньше они звучали кулуарно. Теперь же фактически носители этих идей пытаются вернуть нас к такой модели образования, которая противоречит не только логике развития общества, но и здравому смыслу. Инклюзия не блажь, не мода и не давление Запада. Это право ребенка с инвалидностью быть в обществе, а не рядом с ним.

Интересно, что в своем докладе Татьяна Соловьева неоднократно ссылалась на традиции советской дефектологической школы и на Льва Семеновича Выготского, основателя Института коррекционной педагогики и основоположника теории аномального развития. И здесь кроется ироничная часть происходящего.

Лев Выготский — психолог, чьи идеи положены в основу современных инклюзивных подходов по всему миру,— считал, что развитие ребенка невозможно без включенности в социальную среду. Он различал первичный дефект, например нарушение слуха, и вторичный, который возникает в результате изоляции. Педагог, считал Выготский, должен минимизировать именно этот вторичный дефект, помогая ребенку развивать сильные стороны и не зацикливаться на слабостях.

«Возможно, что недалеко то время, когда педагогика будет стыдиться самого понятия "дефективный ребенок" как указания на какой-то неустранимый недостаток его природы. Говорящий глухой, трудящийся слепой — участники общей жизни во всей ее полноте — не будут сами ощущать своей неполноценности и не дадут для этого повода другим»,— писал Выготский в 1925 году, когда идея сегрегации по состоянию здоровья еще считалась гуманной. Вряд ли сегодня можно считать ее «традиционной ценностью».

P. S. Пока готовился материал, с комментарием в СМИ выступила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская. Она заявила, что доклад ИКП с министерством согласован не был. По ее словам, вариативность форм и форматов образования предполагается сохранить, а экспертное сообщество поддерживает совместное обучение нормотипичных детей со сверстниками с инвалидностью как один из вариантов организации образования. Чиновница пообещала, что Минпросвещения сохранит право родителей самим выбирать формат обучения для своего ребенка с ОВЗ.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда