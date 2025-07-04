Настю Абрамову ждут в Москве в сентябре

27 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Нижний Новгород» мы рассказали историю 16-летней Насти Абрамовой из Нижегородской области («Бояться — нормально», Наталья Волкова). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. Деформация позвоночника увеличивается, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность прогрессируют, у Насти болит спина и голова. Нужна операция — установка динамической конструкции на позвоночник, после которой спина сохранит подвижность и уйдет боль. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 240 818 руб.) собрана. Родители Насти благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Настя Абрамова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 июня 11 497 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Нижний Новгород», «Ивтелерадио», «Южный Урал», «Курск» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 32 компании исчерпывающе помогли 87 детям, собрано 31 180 148 руб.