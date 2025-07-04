Настя в тренде

У Насти Токмаковой из Екатеринбурга шесть лет назад обнаружили опухоль костей черепа. В школьном коридоре девочку толкнули с такой силой, что она «впечаталась» лбом в стену. Ушиб спровоцировал рост опухоли, которая с рождения никак себя не проявляла, а после травмы стала причиной деформации черепа и глазной орбиты справа. Уже больше года Настя страдает от частых головных болей, зрение в правом глазу стремительно ухудшается. В московской клинике девочке готовы помочь: провести операцию с использованием титанового импланта. Вот только стоимость лечения составляет более миллиона рублей. Настиной маме собрать такую сумму не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настя понимает, что денег на дорогую операцию у ее мамы нет, но ей все равно грустно до слез. Так хочется быть красивой!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Настя понимает, что денег на дорогую операцию у ее мамы нет, но ей все равно грустно до слез. Так хочется быть красивой!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Настя хочет, чтобы лето никогда не заканчивалось. Летом у нее день рождения, можно купаться и ходить в лес за грибами и ягодами. А если погода плохая, все равно хорошо: можно дома разучивать танцы, записывать их на видео и выкладывать в тикток.

— Там каждый день новые тренды! — с восторгом рассказывает Настя.— То есть разная музыка, стиль, всякие движения. Можно соревноваться с другими участниками, у кого получается лучше.

А вот чтобы наступала осень, Настя не хочет, потому что в сентябре опять идти в школу. А там ее дразнят и обзывают «косоглазкой».

— Я уже и с учителем говорила, но толку мало, дети все равно дразнятся,— признается Настина мама Марина.

По словам самой девочки, они дразнятся не потому, что какие-то злые, а просто им смешно. А Насте грустно и обидно. Со школой у нее вообще связаны не очень хорошие воспоминания. В первом классе в самом начале учебного года ее толкнули в коридоре, девочка упала и ударилась головой о стенку. На лбу справа вскочила шишка. Сначала этому не придали значения — все дети набивают шишки. Но прошло несколько дней, шишка не исчезла, а как будто «растеклась» по лбу. Мама повела Настю в травмпункт, там рекомендовали лечение от ушибов, но оно не помогло. Три месяца спустя стало еще хуже: отек не уменьшился, и из-за него правый глаз будто спустился ниже. Девочку направили на обследование в детскую больницу в Екатеринбурге. Проведенная МРТ и выявила опухоль. К счастью, она оказалась незлокачественной, но ее надо удалять.

— Врачи сказали, что такие операции делают в Москве, в специализированной клинике. Но надо ждать, пока Насте исполнится 14 лет, чтобы у нее полностью сформировался лицевой скелет,— вспоминает Марина.— Настя очень расстроилась, что так долго ждать. Она общительная, активная, а одноклассники из-за этой опухоли с ней дружить не хотели. Кроме одной девочки, которая ее всегда защищала от дразнилок. Они и сейчас дружат.

Врачи взяли Настю под наблюдение, два раза в год ей делали КТ черепа. В больнице девочке нравилось. Там было много детей, которые хотели общаться и дружить, даже совсем малыши.

— Настя любит маленьких детей, мечтает работать воспитателем в детском саду. И мне кажется, у нее получится! Обожает возиться с младшей сестренкой Лизой, заботиться о ней, гулять, всему учить,— улыбаясь, говорит Марина.

К сожалению, два года назад состояние девочки стало ухудшаться. Сначала упало зрение в правом глазу. Потом начались сильные головные боли, которые сопровождались резким подъемом температуры. Такие приступы случались примерно раз в неделю. Всего за год опухоль значительно увеличилась и стала прорастать внутрь черепа, сдавливая мозг.

Медицинские документы и снимки Насти отправили в московскую клинику. Ответ нейрохирурга поступил немедленно: опухоль большая, ждать больше нельзя, ее нужно срочно удалить и установить индивидуальный титановый имплант.

Вот только операция и имплант, который изготовят специально для девочки, стоят очень дорого, у Марины таких денег нет. Настя это понимает, но ей все равно грустно до слез. Так хочется быть красивой! Настя признается, что даже пробовала пользоваться косметикой, но асимметрию лица это не поправит, если только чуть-чуть замаскирует. А еще ей хочется танцевать и получать отклики подписчиков в соцсети, как и любой девочке в 12 лет.

А Марина в отчаянии. Она понимает, что операция очень нужна дочке не для красоты, а потому что растущая опухоль давит на мозг и может привести к тяжелым осложнениям. Давайте поможем Насте избавиться от боли и переживаний, пусть она танцует, радуется своему отражению в зеркале и всегда будет в тренде!

Для спасения Насти Токмаковой не хватает 768 650 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В семь лет Настя получила травму головы, с тех пор наблюдается у нейрохирурга по поводу выявленной фиброзной дисплазии лобной области и клиновидной кости справа. Сейчас с учетом возраста ребенка и увеличением патологического новообразования Насте по жизненным показаниям требуется микрохирургическое удаление фиброзного новообразования и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального титанового импланта. Операция позволит устранить деформацию черепа и орбитальной области справа, уйдут головные боли, лицо девочки станет симметричным». Стоимость операции 1 189 650 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 768 650 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Токмакову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Марины Николаевны Токмаковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Свердловская область