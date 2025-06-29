Петербургский «Зенит» разгромил сербскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал убедительную победу над белградской командой «Црвена Звезда» в товарищеском матче cо счетом 3:0. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Забить первый мяч подопечным Сергея Семака удалось лишь под занавес первого тайма. Передачу Матео Кассьеры замкнул Луис Энрике, пробивший в дальний от голкипера сербов угол.

В перерыве наставник сине-бело-голубых сделал ряд замен. На поле появился нападающий Лусиано Гонду, который спустя восемь минут замкнул на дальней штанге прострел своего партнера Александра Соболева.

На 67-й минуте игры «Зенит» заработал красную карточку. За фол последней надежды удалили защитника Дугласа Сантоса. Однако на поле у петербуржцев, как и прежде, осталось 11 игроков. Такие правила были утверждены регламентом турнира. Игрок потерял право обратной замены.

Удаление Сантоса на игру не повлияло и на 74-й минуте встречи «Зенит» приговорил номинальных гостей. Луис Энрике выскочил на рандеву с голкипером и со второй попытки отправил мяч в сетку. В итоге 3:0 – убедительная победа петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следующие товарищеские матчи команда Сергея Семака проведет 3 июля с махачкалинским «Динамо» и 9 июля примет на «Газпром Арене» швейцарский «Сьон» во главе с Антоном Миранчуком.

Андрей Маркелов