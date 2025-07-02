«Штучный товар»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о формате столичного жилья, который формирует эксклюзивный образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Пентхаусы, пожалуй, самые статусные объекты на рынке жилой недвижимости. И зачастую это один из самых дорогих форматов, который формирует эксклюзивный образ жизни. Кроме того, на них практически не влияют вызовы, с которыми российский рынок сталкивается в кризис. По данным экспертов компаний «Балчуг Девелопмент» и Kalinka, за три года суммарный объем предложения на первичном рынке элитного жилья Москвы вырос более, чем на 75%. При этом пентхаусы все еще остаются штучным товаром.

В общем объеме предложения доля пентхаусов составляет 7%. За три года их количество в экспозиции стало вдвое больше. Было 120 лотов, а теперь — 260. Средняя площадь лота за три года, наоборот, снизилась на 4%, с 314 кв. м до 300 кв. м.

Наибольшая доля пентхаусов, отмечают брокеры, представлена в сегменте делюкс — 55%, в премиум-классе — 45% за счет активного вывода новых очередей в элитных проектах и старта продаж новых крупных жилых комплексов. При этом 75% вариантов представлено в строящихся проектах, а в домах, введенных в эксплуатацию, доступных к покупке от застройщиков лотов все меньше.

Что касается цен, то средняя стоимость квадратного метра такого эксклюзивного лота на этапе стройки составляет 3,8 млн руб., в готовом доме — 3,1 млн руб. Конечно, и цена, и площадь могут сильно варьироваться в зависимости от проекта и от дополнительных опций.

Светлана Бардина