Выпускницу с 400 баллами ЕГЭ пригласили на стажировку в Max

Московской школьнице Надежде Яшмолкиной, которая сдала ЕГЭ на 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы Max. Об этом сообщает пресс-служба VK, которая является разработчиком проекта.

«Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами»,— отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Степановой, выпускницу пригласили на стажировку из-за ее интереса к сфере IT. Она уже побывала в офисе VK и познакомилась с экспертами компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что Надежда Яшмолкина сдавала ЕГЭ по математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике. Такой результат — 100 баллов по всем предметам — в этом году только у нее. Выпускница выбирает между поступлением в ВШЭ, МГУ и МГТУ им. Баумана.

Первая версия цифровой платформы Max была представлена в конце марта. Она объединяет мессенджер, мини-приложения и чат-боты. В конце июня платформа достигла отметки в 1 млн пользователей.