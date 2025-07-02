Игрок «Пари НН» Никита Медведев претендует на приз «Вратарь года»

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев вошел в число кандидатов на приз имени Льва Яшина «Вратарь года» по итогам российского футбольного сезона 2024/25. По начатой в 1960 году традиции «Ъ» определяет лучшего голкипера сезона, на это звание претендуют 20 игроков, первый этап — читательское голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ФК «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Вратарь ФК «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

30-летний Никита Медведев уроженец Ижевска. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году за клуб «Зенит-Ижевск». В феврале 2016 года перешел в ФК «Ростов». В 2017 году дебютировал в еврокубках в матче 1/16 Лиги Европы против чешской «Спарты». С июня 2017 года стал играть за в московский «Локомотив», в августе 2020 года перешел в казанский ФК «Рубин». В июле 2022 года вернулся в футбольный клуб «Ростов», а 23 июня 2024 года подписал трехлетний контракт с «Пари Нижний Новгород» на правах свободного агента.

Чемпион России (2017/18), обладатель Кубка России (2018/19), Суперкубка России (2019), чемпион Первой лиги России (2023). Сыграл 136 матчей, включая 41 «сухой», пропустил 160 голов.

По данным на 2 июля в читательском голосовании Никита Медведев занимает седьмое место с 1,4 тыс. голосов. Лидирует Рустам Ятимов из «Ростова» (38,8 тыс. голосов).

Галина Шамберина