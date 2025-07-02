Российский Красный крест помог найти почти 2,6 тысячи жителей Курской области

С августа прошлого года сотрудники Российского Красного креста помогли 2,6 тыс. жителей Курской области восстановить связь со своими близкими, сообщили в организации.

При этом специалисты Красного креста сделали больше 16,3 тыс. исходящих звонков.

Также организация планирует выделить 70 млн руб. на санаторно-курортное лечение жителей региона, пострадавших от украинских атак. Партнерами программы выступают Росмолодежь и ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.РФ».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь