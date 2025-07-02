Глава IBA Кремлев объявил об увеличении призового фонда чемпионата мира по боксу

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2028 году составит $25 млн. Об этом он сказал на пресс-конференции организации, которая проходит в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В любительском боксе призовой фонд на чемпионате мира составляет более $5 млн, а в 2028 году он составит до $25 млн, чтобы чемпион получал $1 млн. За четвертое и пятое места тоже будем награждать», — приводит ТАСС слова Кремлева. Также глава IBA уточнил, что мировое первенство будет проходить каждые два года, а не три.

Призовой фонд чемпионата мира 2025 года составит $10 млн. На пресс-конференции Кремлев сказал, что турнир пройдет в ОАЭ. Даты проведения соревнований неизвестны.

Умар Кремлев возглавил IBA в 2020-м. С 2019-го организация лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса. В 2023 году IBA была исключена из олимпийского движения. Тогда же в качестве альтернативы была создана организация World Boxing. В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на международном уровне. Турнир по боксу на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе пройдет под эгидой World Boxing.

Таисия Орлова