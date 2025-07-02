Сотрудник «Газпром газораспределение Челябинск» не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максиму Шмидту, обвиняемому в получении крупной взятки. Он останется под стражей до 4 августа 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Адвокаты не смогли обжаловать постановление Центрального районного суда, согласно которому Максима Шмидта заключили под стражу на два месяца.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» задержали 4 июня сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области. По версии следствия, он получил от учредителя компании взятку в размере более 1 млн руб. Взамен он оказывал общее покровительство и лоббирование интересов организации при заключении контрактов на капитальный ремонт средств электрохимической защиты газопроводов, проверке, приемке и оплате выполненных работ, считает следствие.

Ольга Воробьева