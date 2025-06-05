Сотрудника «Газпром газораспределение Челябинск» отправили в СИЗО на два месяца

Центральный районный суд избрал меру пресечения заместителю главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск», обвиняемому в получении крупной взятки. Его отправили под стражу до 4 августа 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Сотрудника «Газпром газораспределение Челябинск» задержали 4 июня сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, заместитель главного инженера получил от учредителя компании взятку в размере более 1 млн руб. Взамен он оказывал общее покровительство и лоббирование интересов организации при заключении контрактов на капитальный ремонт средств электрохимической защиты газопроводов, проверке, приемке и оплате выполненных работ, считает следствие.

В пресс-службе регионального управления СКР отмечали, что преступление было совершено в период с 1 января 2023 года по 31 мая 2025-го.

Ольга Воробьева