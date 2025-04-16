Посевная кампания в Нижегородской области обойдется в 11,7 млрд рублей

На посевную кампанию в Нижегородской области в 2025 году потребуется 11,7 млрд руб., подсчитал замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев на заседании комитета областного заксобрания по агропромышленному комплексу. Треть от требуемого финансирования или 4 млрд руб. составят расходы на минеральные удобрения, средства защиты растений обойдутся в 2 млрд руб. (20% затрат), горюче-смазочные материалы, новая техника и запчасти – в 4,6 млрд руб., еще 1 млрд руб. придется на покупку семян, уточнил господин Григорьев.

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Собственные затраты сельхозпроизводителей на посевную оцениваются в 4,4 млрд руб. Также аграрии планируют привлечь краткосрочные займы на 4,5 млрд руб. по программе льготного финансирования. Объем господдержки на посевную составит 2,8 млрд руб., из них 2,1 млрд руб. направят из бюджета Нижегородской области и 700 млн руб. – из федеральной казны.

В 2025 году аграриям предстоит вырастить 1,5 млн тонн зерновых культур, а также 31,5 тыс. тонн овощей, 408 тыс. тонн картофеля и 37,1 тыс. тонн масличных культур. Также планируется получить 324,6 тыс. тонн сахарной свеклы, однако регион лишь на 17% обеспечен ее семенами. При этом сорта отечественной селекции не вполне подходят для Нижегородской области, и семена придется импортировать. «Была проблема с их поставкой из-за квоты. К началу апреля мы не до конца понимали, какой объем сахарной свеклы планируем сеять, не хватало порядка 4,5 тыс. посевных единиц. Сейчас этот вопрос решается», — подчеркнул Олег Григорьев.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году аграрии Нижегородской области собрали 1,6 млн тонн зерна, а в 2023-ем установили рекорд 2,2 млн тонн, который из-за экспортных ограничений и низких цен обернулся для сельхозпроизводителей убытками.

Владимир Зубарев