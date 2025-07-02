Более 1 млн «квадратов» жилья на Кубани строится с переносом срока ввода

По данным на 1 июля 2025 года, объем строящегося в России жилья с перенесенными сроками ввода в эксплуатацию достиг 16 млн кв. м. В Южном федеральном округе этот показатель составил 1,8 млн кв. м, что на 334 тыс. кв. м меньше, чем годом ранее. За аналогичный период доля таких проектов в структуре жилищного строительства в округе сократилась с 12,1% до 9,6%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее значительное снижение зафиксировано в Краснодарском крае: объем проблемного строительства уменьшился с 1,334 млн до 1,067 млн кв. м. В Крыму он снизился со 212 тыс. до 146 тыс. кв. м, в Адыгее — с 52 тыс. до 4,8 тыс. кв. м. Доля жилья с просрочкой ввода сократилась во всех регионах — в Адыгее с 11% до 0,8% на фоне роста общего объема строительства с 474 тыс. до 588 тыс. кв. м, в Крыму с 10,4% до 5,3% при росте с 2,041 до 2,778 млн кв. м. В Краснодарском крае доля снизилась с 14,4% до 12,7%, однако общий объем нового строительства также уменьшился — с 9,282 до 8,375 млн кв. м.

На федеральном уровне доля проектов с переносами сроков, напротив, продолжает расти. Основным фактором аналитики называют высокую ключевую ставку, повлекшую за собой сокращение ипотечного кредитования и снижение покупательской активности. Для снижения финансовой нагрузки застройщики адаптируют сроки строительства, синхронизируя выборку кредитных линий с фактическими продажами. Переносы также позволяют продлить этап реализации квартир по договорам долевого участия, в рамках которых банки охотнее предоставляют льготную ипотеку.

Южный рынок, несмотря на общефедеральную динамику, демонстрирует устойчивость за счет сохраняющегося спроса. Благоприятные климатические условия и миграционные предпочтения россиян поддерживают интерес к новостройкам, снижая потребность у девелоперов в сдвиге сроков сдачи объектов.

Вячеслав Рыжков