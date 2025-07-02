В Екатеринбурге СКР проводит проверку из-за подростков-зацеперов в трамваях

Следственные органы СУ СКР по Свердловской области организовали проверку в связи с участившимися случаями хулиганства подростков в отношении водителей и пассажиров городского общественного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, подростки катаются на прицепных устройствах трамваев, портят оборудование и мешают пассажирам. Проверка проводится на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

В рамках проверки следствием будет дана правовая оценка ситуации, установлены причины и условия, способствовавшие ей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, на заседании свердловского заксобрания, депутаты пожаловались региональному заместителю министра образования на зацеперов, которые катаются и портят трамваи, и на трудных подростков в торговых центрах и на ул. Вайнера в Екатеринбурге. Представитель правительства сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о помещении некоторых подростков в учебно-воспитательные учреждения без решения суда.

Подробнее об итогах заседания — в материале «По улице Вайнера и в дневное время страшно ходить»

Полина Щуцкая